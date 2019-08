Handanovic 6,5: Lucas lo sorprende sul suo palo. In disimpegno innesca una pericolosissima occasione per il Tottenham, disinnescata da un grande intervento di Brozovic. Tempestivo sulla conclusione di Son. Bravissimo dagli undici metri quando ipnotizza Eriksen e Skipp.



D’Ambrosio 6,5: Un soldato che non fallisce mai la missione. Sempre pronto al raddoppio in favore dei compagni. Il sacrificio non lo spaventa, Conte lo apprezzerà molto.



de Vrij 7: La certezza di Conte per quanto riguarda il pacchetto arretrato. In questa prima parte di ritiro si è dimostrato il difensore più affidabile, meglio anche di Skriniar.



(Dall’84’ Ranocchia: s.v.)



Skriniar 6: Concede il destro a Lucas Moura che lo brucia con uno scatto e fa secco Handanovic. Nel corso del match regala anche qualche altro piccolo errore di precisione.



(Dal 74’ Pirola 6,5: Giovanissimo ma che caratterino. Entra in campo con la voglia di mettersi in mostra e ci riesce con chiusure puntuali e intelligenti.



Candreva 7: Tra i migliori in campo per diligenza e intensità. Ottime le diagonali difensive e qualche lancio in profondità a rilanciare immediatamente l’azione.



(Dall’84 Agoumé: s.v.)



Gagliardini 6: Lontano dalla migliore condizione, Conte sta caricando i muscoli dei suoi e si vede soprattutto su uomini dalle sue caratteristiche fisiche. dopo 25’ di gara inizia a girare meglio, esce alla fine del primo tempo.



(Dal 46’ s.t. Barella 6: Qualche minuto per rompere il ghiaccio e prendersi la scena a centrocampo. Migliora la condizione e la gamba va con più scioltezza.



Brozovic 7: Parte con gambe pesantissime e non riesce a farsi rispettare lì in mezzo. Cresce alla distanza e quasi fa cadere un palo con un grandissimo tiro dalla distanza. Si immola su un tiro a botta sicura di Lamela e salva Handanovic.



(Dall’84’ Joao Mario: s.v.)



Sensi 7: Partita dopo partita si sta dimostrando il vero insostituibile di Antonio Conte. Dopo il gol contro il Lugano



(Dall’84’ Borja Valero: s.v.)



Dalbert 6: Inizia a crescere dal punto di vista tattico ma sbaglia tutte le giocate tecniche.



(Dal 74’ Dimarco: s.v.)



Perisic 6: Cerca di muoversi da punta anche se per DNA è abituato a fare altro. In profondità per allungare la squadra e bucare la difesa del Tottenham, ma non fa quasi mai male per davvero.



(Dal 74’ Puscas: s.v.)



Esposito 6,5: Con un assist alla Totti manda in porta Sensi. Sbaglia ancora palloni semplici, ma lentamente prende coraggio.



(Dal 46’ s.t. Politano 5: Fuori a lungo per un fastidioso infortunio, fatica comprensibilmente a trovare il giusto ritmo).



Conte 7: L’avvio prometteva malissimo, ma dopo la sofferenza iniziale la sua Inter ha saputo risistemarsi e guadagnare campo iniziando a produrre gioco.