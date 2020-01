Inter-Fiorentina 2-1



Inter

Handanovic 6,5: Incolpevole sul pareggio di Caceres, si oppone a Vlahovic con un’uscita salva risultato.



Godin 6: Controlla Chiesa senza affanni.



Ranocchia 6,5: L’impostazione non è quella di de Vrij ma offre sicurezza al reparto e ripara anche a qualche incertezza dei compagni.



Bastoni 6: Non teme la rapidità di Vlahovic e domina sulle palle aeree. Sfiora il gol, guarda caso, in elevazione.



Candreva 6: Al minuto 44, (fin lì il peggiore dei suoi) Lautaro gli confeziona un pallone da spingere in gol a porta vuota. Perde un pallone sanguinoso che manda in porta Vlahovic, per sua fortuna Handanovic evita il peggio.



(Dal 29’ s.t. Moses: s.v.)



Vecino 6,5: Reintegrato dopo il chiarimento con Conte, gioca con desiderio e ordine. Suo l’elegante e utile colpo di tacco che avvia l’azione del vantaggio. Con un bel colpo di testa obbliga Terracciano alla bella parata. Scappa sulla corsia di destra e serve un grande assist per Esposito, che però sbuccia la conclusione.



Barella 8: Trascina l’Inter a tutto campo, sradica palloni dai piedi degli avversari, corre per tre e realizza un gol da applausi pescando quel destro di controbalzo dalla sua inesauribile riserva di coraggio.



Young 6,5: Limita Lirola e disegna un bel cross per la testa di Vecino. Questa volta Conte lo schiera a sinistra, il risultato non cambia. Duttile, ordinato.



Sanchez 5: Conte gli chiede di fare il trequartista, esegue tra mille difficoltà. Galleggia tra le linee trovando pochi spazi.



(Dal 21’ s.t. Eriksen 6: Al debutto a San Siro bada alla concretezza. Appoggi semplici e un assist per Lautaro, pescato però in fuorigioco.



Lukaku 5,5: Indigestione di campo, il panterone inizia a mostrare segni di stanchezza nonostante la sua generosità non cali. Combatte, ma ha bisogno di rifiatare.



(Dal 43’ s.t. Esposito: s.v.)



Lautaro 6,5: Si infila tra le maglie viola con caparbia e astuzia propiziando il vantaggio nerazzurro. Sovrastato da Caceres in occasione del pareggio ospite.





Conte 6,5: L’Inter subisce ancora gol ma tiene in mano il pallino del gioco e merita la qualificazione.





Fiorentina



Terracciano 6: Uscita un po’ a metà strada sui piedi di Lautaro, prova il recupero ma è troppo tardi. Si distende a sventare il colpo di testa, lento ma angolato, di Vecino.



Milenkovic 5,5: Poco sostenuto da Lirola, soffre i movimenti di Lautaro quando l’argentino si allarga dalle sue parti.



Ceccherini 5: Circumnavigato da Lautaro in area di rigore, inciampa e spalanca a Candreva la via del gol.



Caceres 6,5: Regala speranze alla Fiorentina salendo in cielo e siglando il momentaneo pareggio.



Lirola 5,5: Al 5’ lambisce il palo con un bel diagonale, poi cala vistosamente.



(Dal 40’ s.t. Ghezzal: s.v.)



Benassi 5: In netta difficoltà contro un Vecino in buon vena.



Badelj 5,5: A fuoco lento, fa girare discretamente la squadra ma con la Fiorentina sotto di uno è il primo che Iachini richiama in panca nel tentativo di alzare i giri al motore.



(Dall’11’ s.t. Cutrone 5: Non la vede mai, forse anche perché cercato con palle alte contro una difesa di giganti.



Pulgar 6: Ci mette sostanza, ma senza Castrovilli accanto la sua tigna va sprecata.



Dalbert 6: Diagonale perfetta a chiudere l’incursione di Sanchez, si ripete con un bel recupero su Candreva.



Chiesa 5: Infastidito dagli assordanti fischi di San Siro che mal lo tollera. Protesta molto, gioca poco.



(Dal 35’ s.t. Sottil: s.v.)



Vlahovic 5: Temporeggia troppo e si lascia ipnotizzare da Handanovic nell’uno contro uno.





Iachini 5: La Fiorentina propone un calcio privo di idee.