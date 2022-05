- Sul primo gol di Perisic non può molto, sfortunato sul rigore di Lautaro. Il pallone sbatte sul palo e gli carambola addosso consentendo all'argentino di ribattere in rete. Nella ripresa decisivo a chiudere su Correa.- L'Inter spinge molto dalla sua parte, Dzeko e Lautaro si muovono molto senza dare riferimenti. Sono sue alcune buone chiusure.- Un unico errore a macchiare una buona prestazione: è lui a causare il rigore del 2 a 0. Il tocco su Dzeko c'è.- In fase difensiva controlla senza troppi patemi le folate neroazzurre. Nell'uno contro uno tiene botta con Lautaro prima e Correa poi. Cerca anche di accompagnare l'azione offensiva.- Prestazione abbastanza insipida per l'argentino. Poco preciso quando anche ha spazio per la giocata. Nel duello con Perisic fatica.- Entra con coraggio, cercando sempre di puntare l'uomo. Nell'uno contro uno fa vedere qualcosa di interessante.- Il centrocampista è tra i responsabili sul gol del vantaggio neroazzurro, venendo scavalcando dal corner di Dimarco. Preso nel mezzo dai centrocampisti neroazzurri che sembrano avere un passo diverso.- Il tedeschino mette in mostra le sue qualità in una ripresa arrembante. Dà maggiore qualità alla mediana.- Davanti alla difesa riesce a fare bene da schermo. Pulito nelle giocato, cerca anche la conclusione da fuori ma Handanovic ci mette i guantoni.- Il Tucu ci mette grinta e cuore. Rientro importante per l'Udinese, soprattutto nel primo tempo è uno dei trascinatori. Anche se non è al meglio fisicamente non molla un centimetro. Dall’81’ Jajalo s.v.- Duella sulla corsia di sinistra con Darmian. Quando accelera riesce spesso a conquistare il fondo. C'è il suo zampino sul gol bianconero che riapre la gara.- Gira spesso a vuoto. Skriniar e De Vrij non gli lasciano spazio per la giocata. Nella ripresa ci prova a testa bassa ma sbatte sul muro neroazzurro. Pregevole però il calcio di punizione parato poi da Handanovic che porta all’1-2 di Pussetto.- Nei primi minuti lavora di fisico per tenere su il pallone e far salire la squadra. I primi minuti sono buoni, poi un problema muscolare lo cancella dalla partita.- Entra a freddo, il primo tempo fatica. La ripresa va meglio, quando ci sono più spazi per le sue ripartenze. Sua la zampata che rimette in corsa l'Udinese.- Udinese sconfitta ma la sensazione è che i bianconeri avrebbero meritato di più. La squadra conferma il buon momento. Ottima reazione, gran finale contro una squadra che lotta per vincere lo scudetto.Stringe i denti e si riprende il posto da titolare. Va giù bene sulla conclusione di Pereyra, sporcata da de Vrij. In volo plastico mura anche il tentativo di Walace. Benissimo sulle palle alte e avvia due ripartenze molto interessanti, una clamorosamente sprecata da Dzeko. Bella anche la parata sulla punizione di Deulofeu, ma sulla respinta Pussetto trova il gol.Quando Deulofeu si accende può mettere in difficoltà chiunque. Atterra Pussetto per eccessiva foga e dalla punizione arriva il gol dell’Udinese.Questa volta l'intesa con i compagni è buona e termina la gara senza sbavature.Va lui dalla bandierina e dalla sinistra, con il suo mancino, disegna la traiettoria che trova la testa di Perisic per il vantaggio nerazzurro. Indemoniato, sradica palla a Molina e calcia, ma trova una doppia deviazione che manda il pallone in angolo. Si immola su Pussetto chiudendo una diagonale pazzesca. Non riesce a ripetersi, sempre sull’attaccante, che gli scappa dopo la respinta di Handanovic e accorcia le distanze.(Dal 32’ s.t.Inzaghi chiede stabilità alla difesa dopo il gol subito e D'Ambrosio in questo è maestro. Senza fronzoli, con palloni spazzati dove capita perché la posta in palio è troppo alta.Udogie gli dà un bel da fare ma lui sta sul pezzo. Rinuncia un po’ alla spinta, ma lì dietro non soffre niente.Tarantolato ma lucido, diversamente dalla serata bolognese. Gioca nel traffico ed esce da situazioni difficili.Non è la sua classica serata magica, ma tiene botta e alla fine riesce comunque a gestire tanti palloni.Inizia senza alcun timore e battaglia su ogni pallone. Svetta di testa su un rinvio precisissimo di Handanovic e con una spizzata manda in porta Dzeko, ma il bosniaco spreca tutto.(Dal 29’ s.t.L’Udinese accorcia le distanze e Inzaghi pensa subito al cileno per mandare in campo grinta e esperienza. Lui non si tira indietro e trova anche il gol, che però viene annullato per fuorigioco).Come a Bologna, ci pensa ancora una volta lui a dire all’Inter che bisogna partire forte e senza paura. Si avvita sull’angolo di Dimarco e sul primo palo batte Silvestri per il gol del vantaggio nerazzurro. Domina sulla sua fascia, ma ormai non è più una novità. Terminator.(Dal 43' s.t.Gambe pesanti, fatica per gran parte del primo tempo, poi trova il guizzo che gli consente di guadagnare il calcio di rigore che vale il 2-0. Arriva a tu per tu con Silvestri, ma litiga con il pallone e fallisce il possibile 3-0 che avrebbe chiuso il match a inizio ripresa.(Dal 29’ s.t.Parte bene in contropiede ma serve con troppa fretta il pallone a Vidal, ancora in fuorigioco. Errore grossolano.Manca Calhanoglu e quando l’arbitro indica il dischetto è lui a prendersi il pallone sottobraccio. Dimostra di non essere un cecchino dagli undici metri, facendosi bloccare dal palo e dal portiere, ma è lesto a ribadire immediatamente la palla in rete per il gol del 2-0.(Dal 29’ s.t.: Atteggiamento perfetto, entra e morde le caviglie a chiunque, ma fa anche valere la sua qualità).Questa volta i suoi chiudono i conti nel primo tempo e quando subiscono il gol di Pussetto tengono dal punto di vista mentale.