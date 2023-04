: Si distende sulla sua destra e a due mani devia in angolo la conclusione di Kostic. Sicurissimo su tutte le uscite. Voto alto non tanto per le parate, ma per la tranquillità che dà ai compagni in campo. Meglio del Valium.: Non sbanda né contro Kostic né contro Chiesa. Puntuali le chiusure, veloci le ripartenze.: Deve metterci una pezza su un retropassaggio amico che per poco non favorisce Milik. Generoso, lo trovi spesso a dar sostegno ai capovolgimenti di fronte dei suoi compagni.: Sul lato di Di Maria, non si lascia minimamente intimidire e gioca la sua gara ordinata e priva di sbavature, con molta attenzione alla fase di copertura.: Dirompente la falcata con cui lascia indietro mezza Juve e serve al centro per Lautaro, che non arriva puntuale all’appuntamento per un niente.: Inizia immediatamente con un gran cross su cui Lautaro e Dzeko non arrivano per una questione di centimetri. Poi il tocco che pesca lo smarcamento di Dimarco in area di rigore per l’1-0. Nono assist in stagione.(Dal 22’ s.t.: Entra con il piglio giusto e gestisce palla con la tranquillità che gli appartiene).Scandisce la manovra con lucidità e senza ansia, sbaglia solo un’apertura con il piede debole, che avrebbe potuto aprire campo a Dumfries.(Dal 38’ s.t. Gagliardini: s.v.)Con lui in mezzo al campo la manovra nerazzurra è meno piatta e prevedibile. Galleggia bene anche in fase di non possesso e se non trova il gol è per via di un miracolo di Perin, che respinge il suoi destro.Si infila alle spalle della difesa bianconera e con un tocco beffardo d’esterno sinistro prende in controtempo Perin per l’1-0 nerazzurro. Meno bravo quando si lascia bruciare da De Sciglio nel gioco aereo, con l’esterno bianconero che si rende pericoloso.(Dal 33’ s.t. Gosens: s.v.): Il meno in palla dei suoi, lotta su tutti i palloni, ma sembra non averne più.(Dal 22’ s.t.: Poco tempo a sua disposizione, produce qualche scatto incoraggiante).: Ruba palla a Locatelli e lascia partire il destro che sfiora il palo alla destra di Perin. Si coordina con il mancino sul cross di Dimarco ma non lascia scendere sufficientemente la palla e il tentativo non impensierisce i bianconeri. Al 37’ la terza conclusione, ancora di mancino, ma trova Perin attento. Partecipa attivamente alla manovra con giocate sempre utili.(Dal 33’ s.t.: Non sempre assistito dal coraggio.: Domina la gara e guadagna la finale di Coppa Italia.