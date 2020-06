Le riserve dell'Inter non sono all'altezza dei titolari. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Anche perché l’Inter esce da questo match con molte meno certezze sulla possibilità di gestire il turnover e di avere una rosa pronta a un tour de force. Gagliardini esce dal match rischiando di entrare in un tunnel psicologico, Ranocchia mostra tutta la ruggine di chi non giocava in campionato dal primo settembre, Moses non riesce a imporsi come alternativa credibile a Candreva, la partita di Sanchez si riduce all’assist per Biraghi: un po’ poco per insidiare davvero Lautaro”.