Lautaro Martinez rischia seriamente di essere fermato non solo per Udinese-Inter ma anche per il derby contro il Milan. Il timore dell'Inter è che possa prendere almeno due giornate dopo la lite con l'arbitro Manganiello, ecco perché filtra pessimismo. Ma la scelta - in caso di squalifica - è di incentrare la difesa del giocatore su 1 giornata di squalifica come Balotelli, protagonista di un episodio simile col Cagliari.