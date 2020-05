Qualche passo falso dell'Inter ha permesso a Juventus e Lazio di prendere un po' le distanze, ma come scrive la Gazzetta dello Sport, se non per lo scudetto, Antonio Conte rimane almeno in corsa per provare a battere se stesso.



“Tredici giornate, una in più rispetto a Juve e Lazio. Lo scudetto è andato? La distanza è ampia, almeno due partite piene dalla vetta in caso di vittoria nel famoso recupero pendente contro la Sampdoria. Difficile rimontare, di impossibile c’è niente, però. Serve un copia e incolla di quelli giusti. Servirebbe replicare l’andatura quasi folle delle prime tre giornate del girone d’andata. Un’altra partenza si è detto, no? Ecco: in quelle prime 13 giornate l’Inter perse solo lo scontro diretto con la Juventus, salvo poi mettere insieme 11 vittorie e un pareggio, con una media punti elevatissima. Giochiamo? Proviamo a proiettare quel cammino sulla ripresa: con gli stessi 34 punti, l’Inter arriverebbe in fondo a quota 88 punti. Sufficienti per vincere lo scudetto? Non c’è risposta certa. La certezza è un’altra: Conte avrebbe fatto meglio, almeno in termini di punteggio, rispetto alla sua prima Juventus, quella stagione che spesso viene presa a riferimento nei ragionamenti sull’allenatore e nella quale chiuse a quota 84. E per la verità, avrebbe fatto di più anche della seconda Juventus di Conte, arrivata in fondo a quota 87”.