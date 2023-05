Un derby parecchio diverso rispetto a quello del 2003, quello andato in scena ieri sera tra Milan e Inter. È quanto scrive la versione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Alla faccia di un derby bloccato come quelli del 2003... Dopo 8’, il tempo che impiega un raggio di sole a colpire la terra, l’Inter era già in vantaggio con il Professor Dzeko. Dopo altri 3’, un lasso di tempo alla Giroud, è arrivato il 2-0 di Mkhitaryan. I nerazzurri sono stati superiori in tutto: gioco, potenza atletica, determinazione. Di recente, dopo averla incrociata, Sarri ha spiegato: «L’Inter ha una cilindrata superiore». Ecco, questa è stata l’impressione generale. Ha vinto appena si è schierata in campo, appena ha gonfiato il petto e ha preso possesso del pallone”.