Lautaro Martinez è finito nel mirino del Manchester United. A riportare la notizia è il tabloid britannico Football Insider, secondo cui i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto 80 milioni per l'attaccante dell'Inter. L'argentino sarebbe tra l'altro molto gradito al tecnico degli inglesi, Ten Hag, che considera il Toro il profilo ideale per il suo attacco, soprattutto dopo aver visto sfumare la possibile trattativa con il Tottenham per Harry Kane, valutato dagli Spurs 115 milioni.



IL PUNTO - I nerazzurri, ovviamente, non hanno la minima intenzione di liberarsi del loro bomber, con il quale ha un contratto fino al 2026 rinnovato un anno e mezzo fa. Lo stesso giocatore non sta pensando alla possibilità di cambiare maglia, ma è evidente che molto del suo futuro potrebbe dipendere dalla qualificazione alla prossima Champions League.