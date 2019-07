Samuele Longo, attaccante dell'Inter, parla a Qddpnews.it della sua esperienza da giramondo: "A Piacenza ero in prima squadra, mentre al Genoa giocavo con la Primavera; poi ho fatto un altro anno tutto all’Inter, dove ho conosciuto il giocatore più forte che abbia visto: Samuel Eto’o.Ho imparato molto, e la mia carriera è praticamente iniziata in Spagna: Espaniol e Rayo Vallecano, Huesca, Girona, Tenerife. Al Cagliari e al Frosinone partivo sempre a partita iniziata e non è semplice far vedere quanto vali, e in pochi minuti non è così scontato fare gol".



SULL'INTER - "Ho un contratto ancora per due anni. Lunedì inizio il ritiro con Conte. Sono contento, più che emozionato, credo di imparare moltissimo: è un grande allenatore, ha fatto bene ovunque, ne ho sentito parlare solo bene e quindi mi fa piacere essere allenato da lui. Un sogno? Non sono vecchio, devo crescere come prima punta, recentemente non sono stato fortunato e ho ambizioni più grandi ancora. Alcuni infortuni hanno condizionato la mia carriera. Il mio sogno è l’Inghilterra, vediamo cosa offrirà il mercato. In Spagna però tornerei volentieri, lì mi conoscono bene e io sto bene".