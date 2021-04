Romelu Lukaku sta vivendo una stagione da urlo in Serie A e sta trascinando l'Inter coi suoi gol, l'ultimo è arrivato proprio ieri a Bologna. Il belga è costato ai nerazzurri precisamente 67,2 milioni di euro, compresi i 6 milioni versati nelle al suo agente Federico Pastorello per le commissioni. Con una parte variabile in bonus fino a un massimo di 13 milioni di euro. Un acquisto finanziato quasi totalmente dalle plusvalenze (61,5 milioni), di cui 47,1 milioni di euro, generati dalla cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain.