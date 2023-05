Un grande giocatore può essere più importante di un intero impianto di gioco. È la teoria supportata ieri da Romelu Lukaku ed è quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, che spiega come il belga, con quel grandissimo gol, abbia offerto valide argomentazioni a chi sostiene tale tesi.



“ Il primo tempo ha offerto argomentazioni a quanti teorizzano la superiorità del grande giocatore su un grande gioco, laddove quest’ultimo non sia supportato da interpreti di pari o superiore livello. E qui sta il bello: nel momento in cui si criticava Lukaku per i reiterati controlli spalle alla porta, quasi mai chiusi con una sponda o un tiro in girata, su una rotazione ai danni del “povero” Tressoldi il centravanti belga ha regalato a San Siro il più potente dei gol, una sassata di sinistro all’incrocio. Eccola qua, la preminenza della giocata sul gioco”.