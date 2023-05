Romelu Lukaku ha commentato così a DAZN la vittoria dell’Inter sulla Roma.



PESO DEI 3 PUNTI – “Sono veramente contento della vittoria della squadra. Dobbiamo continuare così a lavorare. Ora è un momento importante per tutti, dobbiamo sfruttare ogni occasione”:



NERVOSISMO – “A me piace questa situazione, c’è più voglia di vincere. Oggi abbiamo dimostrato grande maturità e l’abbiamo portata a casa”.



EURODERBY - “Dobbiamo recuperare bene, da domani ci pensiamo”.



STATO DI FORMA – “Abbiamo fatto un ottimo lavoro con i preparatori, mi sento bene, come tutti. Devo solo fare il meglio per l’Inter, so ciò che devo fare e mi rende felice essere qui”.