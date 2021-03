Cristiano Ronaldo nel mirino per la classifica marcatori e un +6 da guadagnare sul Milan, vincendo contro il Parma. Romelu Lukaku non andrà a Sanremo, lui ha altri impegni, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’ora è quella, la prima serata. Il teatro Ducale di Parma, piuttosto che l’Ariston di Sanremo, per allungare a +6 sul Milan di Ibrahimovic e rispondere a CR7, ora a +2 in classifica marcatori: se tu agganci Pelé, io provo ad agganciare te. Romelu Lukaku in Liguria non va e non andrà: non ha mai preso in considerazione l’ipotesi, nonostante l’«invito» ricevuto dal milanista. Ha altri impegni, è la faccia dell’Inter che dà retta al suo allenatore”.