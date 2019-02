Romelu Lukaku non sta vivendo il periodo migliore della sua carriera sotto la gestione Solskjaer. Motivo per il quale l'inter prova a fiutare il colpo per la prossima estate, dove è alla ricerca di un sostituto per Mauro Icardi. Come riporta Il Corriere dello Sport, anche Duvan Zapata è tra i nomi in agenda della dirigenza nerazzurra.