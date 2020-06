Si torna finalmente a giocare e Romelu Lukaku, spiega la Gazzetta dello Sport, ha l'occasione giusta per farsi perdonare dall'Inter dopo averla fatta infuriare.



“Rom e Dries sono legati da un’amicizia vera, non di facciata. Giusto per dare un riferimento: la chat social in cui Lukaku aveva sollevato dubbi che molti dei suoi compagni a gennaio avessero avuto problemi con il Covid, era proprio con la moglie di Mertens, Katrin Kerkhofs. Quelle parole avevano fatto infuriare l’Inter. Un paio di mesi dopo, Rom ha l’occasione di farsi «perdonare». E di avvicinare Conte alla prima finale con l’Inter. Aiutami che Rom t’aiuta: con nessun allenatore il belga ha segnato in carriera tanto frequentemente come con Antonio, una rete ogni 126’. Un gol domani può valere la finale. E sì che Lukaku un po’ d’invidia per l’amico Dries ce l’ha. Il centravanti non vince nulla dal 2009-10, quando giovanissimo conquistò il titolo con l’Anderlecht: l’amico Dries era già volato a giocare in Olanda. Dieci anni sono abbastanza per coltivare la speranza di alzare un trofeo”.