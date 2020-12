".non ha dubbi e si posiziona nell'élite del calcio globale. Il centravanti dell'è il protagonista in copertina del prossimo numero di France Football (in uscita martedì 8 dicembre), ha concesso un'intervista della quale arrivano alcune anticipazioni: "Tatticamente, in termini di posizione e movimenti, non posso sbagliarmi. Mai".- Per restare al top serve quindi sfidare i migliori, Lukaku non ha paura dei paragoni e chiama in causa mostri sacri del pallone: "Faccio parte dei primi 5 attaccanti al mondo.".- Lukaku si candida a un posto tra i migliori e i numeri della sua stagione confermano una crescita rispetto al suo primo anno in nerazzurro: simili i gol in campionato dopo 10 giornate (8 nel 2020/21 miglior partenza in carriera, 7 lo scorso anno), ma raddoppiati i numeri in Champions League, con 4 reti in cinque partite a fronte delle 2 sole realizzate nella scorsa edizione, una crescita che fa ben sperare Conte in vista dello spareggio con lo Shakhtar Donetsk nell'ultima giornata. E anche il confronto con i rivali dà ragione al belga: vero che insegue nella corsa alla Scarpa d'Oro, ma guardando i numeri complessivi(rispettivamente 15 in 15 presenze e 17 in 14 presenze), superando invece in questo momento(10 gol in 9 presenze),(7 in 13),(11 in 10),(10 in 11) e(10 in 13) per citare alcuni dei maggiori competitor nazionali e internazionali. Lukaku lancia la sua sfida, l'attaccante dell'Inter vuole dimostrare di essere tra i migliori cinque centravanti del mondo.