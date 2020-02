Dopo il derby vinto 4-2 in rimonta, Romelu Lukaku ha così parlato a Sky Sport: "Abbiamo fatto bene nel secondo tempo, nel primo abbiamo lasciato al Milan troppi spazi; loro hanno giocato bene, complimenti a loro. Però nella ripresa ci abbiamo messo un'altra intensità, tutto è girato bene. Sono contento di questa vittoria. Bloccati per il fatto di dover agganciare la Juve? No, nel primo tempo è stata difficile ma nella ripresa tutti hanno visto la mentalità dell'Inter, quella di non mollare e giocare fino alla fine. Io lavoro per la squadra e aiuto la squadra a vincere. Sono qui per vincere, oggi abbiamo vinto e sono contento. Ora testa al Napoli. Il mio feeling con l'Inter e l'Italia è merito di tutta la squadra, lo staff e i tifosi: sapevo che era un campionato difficile, grazie a loro mi trovo bene".