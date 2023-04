Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centravanti dell'Inter, Romelu Lukaku, ha parlato della partita vinta contro l'Empoli e del suo momento di forma.“Ho un ottimo rapporto con i tifosi e provo sempre a dare il massimo per l’Inter che mi ha dato l’opportunità di vincere il campionato due anni fa. Io devo dare il massimo per questo stemma che mi ha aiutato a diventare il calciatore che sono”.“Si, penso di sì. Sto prendendo fiducia nelle azioni individuali. Sono contento anche per Lautaro perché abbiamo passato momenti difficili davanti alla porta e dobbiamo continuare così”.“Adesso è più importante la partita contro la Juventus”“Resterei volentieri, ma bisogna avere attenzione su queste cose perché ci sono anche gli altri... Adesso devo rimanere concentrato sull’Inter”.