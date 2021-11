Intervistato da Footballnews24, l'ex attaccante, Massimo Maccarone, ha espresso la propria opinione sull'esultanza di Hakan Calhanoglu dopo il gol messo a segno nel derby.



“Io non l’avrei fatto, ma posso capirlo, ognuno è libero di fare le proprie scelte. Forse c’erano delle vecchie ruggini, o semplicemente ha voluto rispondere ai fischi dei suoi ex tifosi. Probabilmente sentiva la partita più del dovuto, e ha deciso di sfogare la tensione in quel modo. Molti tifosi non hanno preso bene il suo passaggio dal Milan all’Inter, facendoglielo notare non solo sul campo, ma anche attraverso i social. Penso sia stato un gesto fatto a caldo, probabilmente rivedendolo anche Calhanoglu avrà pensato che poteva fare diversamente. D’altro canto lui adesso è un giocatore dell’Inter, è giusto che esulti per la sua squadra e i suoi nuovi tifosi. Sono situazioni di campo che in un derby, con lo stadio pieno, possono venire fuori".