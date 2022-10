Oltre il danno, anche la beffa: "E' stata la nostra miglior partita della stagione" ha detto Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell'Inter ieri a San Siro contro la Roma. E' un periodo che all'Inter gira tutto storto, traversa di Calhanoglu compresa. Eppure qualche problema c'è, basta leggere i numeri:, quella dei tre allenatori iniziata con Gasperini e finita con Stramaccioni che ha portato la squadra in Europa League.- Oggi i punti di distanza dal Napoli capolista sono 8, contro la Roma è arrivata l'ennesima sconfitta in uno scontro diretto: la terza dopo quelle con Lazio, Milan e Bayern Monaco in Champions.. In casa, tra l'altro. Proprio lì, a San Siro dove avevano vinto le ultime sette partite consecutive. Poi è arrivato Mou, l'ex Special tanto amato, e ha rotto la striscia positiva.- A poco è servito il gol di Dimarco, più importanti sono state le sue parole a fine partita: "La squadra è con l'allenatore, dobbiamo lavorare insieme per uscire da questo momento". Tutti dalla parte di Inzaghi, uniti e compatti più di prima. Nei giorni scorsi anche la dirigenza gli ha ribadito la fiducia,. Ora però serve una scossa, martedì c'è il Barcellona sabato prossimo il Sassuolo (ore 15): Inzaghi sa che deve portare a casa qualche punto. Le prestazioni, ora, non bastano più.