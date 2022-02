Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'ex calciatore dell'Inter, adesso allenatore, Andrea Mandorlini, ha spiegato come Simone Inzaghi abbia diverse alternative per sostituire l'infortunato e squalificato Alessandro Bastoni.



"Soluzioni per l'assenza di Bastoni? Nell’Inter, ci sono alternative che hanno dimostrato di essere ampiamente valide. Con Dimarco si manterrebbe il piede e la posizione naturale però, ieri sera, i subentrati hanno fatto bene. Anche Ranocchia ha fatto il suo ogni volta che è stato impiegato. Credo che Inzaghi abbia abbastanza scelta in quel ruolo. Dispiace per l’infortunio a Bastoni, uno dei giovani a livello difensivo più interessanti del panorama italiano".