All'Olimpico, per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, sono attesi anche Marotta, Ausilio e Gardini, massimi dirigenti dell'Inter. Come scrive fcinternews.it, due sono gli osservati nerazzurri, uno per squadra: Duvan Zapata e Joaquin Correa. Il primo tra i papabili per il dopo Icardi, il secondo come rinforzo sugli esterni.