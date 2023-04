, ad dell', ha parlato a Sky prima della gara di Champions League contro il Benfica:"La fiducia è sostanziale, un grande orgoglio per il club essere protagonisti qua, è un appuntamento che mancava da 12 anni e abbiamo l'obbligo di onorarlo nel migliore dei modi contro una squadra che ha grande qualità".- "Sì, insieme fino alla fine della stagione, non è sul banco degli imputati. La stagione ci sta vedendo protagonisti, meno in campionato dove c'è stata discontinuità, volevamo posizioni diverse, ma questo non va a discapito dell'allenatore. Vogliamo continuità in tutte le competizioni, come società, giocatori, dobbiamo cercare di rimediare. Il tempo è poco, ma dobbiamo cercare di conquistare Champions e posizioni alte in classifica"."Mancavamo ai quarti da 12 anni, stiamo ben figurando in Coppa Italia, mentre in campionato siamo indietro, all'Inter non ci deve essere questo difetto ma fa parte del gioco, ci sono delle annate strane, il Mondiale a metà stagione ha portato problemi, a noi e non solo. Molti giocatori che sono andati in Qatar non hanno risposto come ci aspettavamo".Poi a Sport Mediaset: "Mi fa stare tranquillo il valore della squadra e poi la maturità l'hanno raggiunta attraverso l'esperienza fatta in Europa. Sono consapevole e ottimista perché la professionalità non è mai venuta meno. Dobbiamo essere capaci di controbattere colpo su colpo alle loro iniziative. Il Benfica ha una gran bella squadra, valorizzazione dei giovani, il coraggio di farli giocare e di venderli molto bene. Il calcio portoghese è favorevole a questi tipi di modelli. Spero che da questa sera e a San Siro si possa dare una rotta diversa, superare il turno sarebbe un grandissimo traguardo contro una società blasonata. Non dimentichiamoci che la prima Coppa dei Campioni l'Inter la vinse contro il Benfica. È di buon auspicio per l'Inter"."Non si può mai condizionare il presente e il futuro di un allenatore da una partita. L'Inter ha il dovere di fare sempre buona figura e ottenere il massimo. In campionato dobbiamo trovare la strada giusta".