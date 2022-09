L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a Sky prima della gara contro il Liverpool in Champions League:



"Da qui al 13 novembre ci sarà molta pressione agonistica, potrebbero sembrare scelte senza logica ma è giusto che l'allenatore faccia le scelte più adatte in base all'avversario. Barella fuori? Il coraggio è una caratteristica importante nello sport, è corretto cercare di gestire le energie".



SKRINIAR - "Riteniamo che sia una parte importante dell'impianto di gioco della squadra, faremo di tutto per tenerlo con noi e sarà importante la sua volontà ma credo che ci siano i presupposti".



LUKAKU - "La notizia dell'esonero di Tuchel è fresca e non so che effetti avrà, ma noi adesso dobbiamo sfruttare il suo prestito, poi valuteremo. Oggi è prematuro fare pronostici".