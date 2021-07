delle ambizioniin vista della prossima stagione. Romelu resterà in nerazzurro nonostante il desiderio del Chelsea di riportarlo a Londra, Martinez potrebbe diventare cedibile solo di fronte a un’offerta allache, per il momento, non è arrivata. Ma per farsi trovare pronti in una stagione lunga e logorante come si prospetta la prossima, Simone Inzaghi dovrà contare su un parco attaccanti nutrito e di livello. Ecco perché Marotta si è attivato con l’amico e collega Carnevali del Sassuolo: dopo il tentativo andato a vuoto per Raspadori sta prendendo quota la pista che porta a Scamacca. Per caratteristiche tecniche e fisiche il nazionale under 21 azzurro potrebbe diventare l’alter ego perfetto di Lukaku.Lucci, agente di Scamacca, sta spingendo fortemente per portare in nerazzurro l’ariete ex Genoa.che piace tanto all’Empoli ma ha un ingaggio molto importante ( 2 milioni ) per quelle che sono le risorse del clubLavori in corso, Scamacca è il nome sul quale si stanno concentrando le attenzioni del club campione d’Italia.