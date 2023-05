A margine della partita contro la Roma, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha presentato il match contro i giallorossi ai microfoni di DAZN:, che sono componenti importanti per affrontare la Roma, che è incrostata, ma è sempre la Roma e poi gioca davanti ai propri tifosi".È un finale adrenalinico e siamo abituati a viverlo, in dieci giorni ci giochiamo tantissimo di questa stagione con le due partite contro il Milan e la finale di Coppa Italia, al di là del campionato ci sono altri tre appuntamenti importanti per la stagione, ma oggi dobbiamo essere bravi ad essere l’Inter. Da questo punto di vista devo fare i complimenti a Inzaghi perché sta facendo le cose nel migliore dei modi""Credo che aver passato il turno, superando il Benfica, ha aiutato a ricompattare la squadra recuperando autostima. Poi abbiamo superato la Juventus e inanellato vittorie in campionato, recuperando certezze. Siamo l’Inter e bisogna partecipare alle competizioni puntando al massimo sapendo che i valori ci sono".Gli allenatori sono sempre sotto esame, ma quando i dirigenti assumono questo ruolo di valutazione tengono contro di un insieme di fattori, non solo di una sconfitta o di una vittoria. Il fatto che all’esterno si sia mormorato, non ci ha toccato.Il lavoro che sta facendo Inzaghi è molto positivo, siamo in tre competizioni e speriamo ci rimanga qualcosa. E anche professionalmente è ben accetto da tutti."Non conosco l’entità dell’infortunio, ma è il collettivo che determina l’esito finale. Parliamo del Milan e se dovesse mancare, Pioli saprà sostituirlo”.