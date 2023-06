Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto a Sky Sport prima della finale di Champions League contro il Manchester City: "L'Inter ha un palmares e una storia di successi. Questa è la sesta finale di Champions della sua storia, anche se arrivare su questo palcoscenico non è facile deve essere uno degli obiettivi dell'Inter. L'ambizione sportiva non deve essere confusa con arroganza, ma nello sport l'asticella deve essere alta".



L'AFFETTO DEI TIFOSI - "Sicuramente i tifosi sono una componente assolutamente indispensabile di ogni club calcistico, sono un patrimonio. Accompagnano i protagonisti nella loro storia, questa visione ci riempie d'orgoglio: a Istanbul sono in tanti, San Siro si sta riempiendo, dimostra che il popolo interista sta vicino ai propri beniamini".



DISCREPANZA DI POTENZA ECONOMICA - "Gonfiato il petto per aver costruito la squadra con mezzi infinitamente minori? Intanto il rapporto con i dirigenti del City è veramente ottimo. Chiaramente noi abbiamo fatto di ogni necessità virtù, è merito dell'area tecnica aver allestito a disposizione di un ottimo allenatore che ha davanti a sé anni di crescita. Questo ci ha portato ad essere protagonisti oggi contro una corazzata, se confrontiamo i soldi spesi... Ma siccome nello sport non sempre chi più spende vince, è evidente che noi vogliamo giocarcela fino in fondo con le armi tattiche e delle motivazioni, tra le quali il senso di appartenenza".