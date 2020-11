A margine della sfida di Champions contro il Real Madrid, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha risposto alle domande dei giornalisti di Sky.



Come state vivendo l’atmosfera di questa sfida?

“È una partita importante per il palmares delle due squadre. L’assenza del pubblico toglie un po’ di fascino, ma sotto l’aspetto agonistico sarà una sfida importante



Quanto pesa per voi questa gara?

“Il girone è strano, il Borussia vince contro lo Shakhtar in modo largo e lo Shakhtar aveva vinto a Madrid, quindi è evidente che la partita di stasera ha una sua rilevanza ma saranno ancora più importanti quelle che verranno”.



Sarà la notte di Lautaro?

“Ci sono state tante critiche su questo ragazzo, ma è un giovane talento che deve crescere anche attraverso la sofferenza e prestazioni poco convincenti. È questo il DNA dei giovani. Sono certo che ritroverà quella consistenza e quella forza che ha dimostrato nella passata stagione”.