Oggi l'Inter si riunirà a Nanchino per programmare il futuro. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come in viale della Liberazione ci siano quattro priorità su tutte, quattro punti che oggi i dirigenti affronteranno in Cina.



“Suning Avenue, fa già un certo effetto così. E’ qui che oggi l’Inter si chiarirà le idee. È qui che Antonio Conte, il presidente Steven Zhang, i dirigenti arrivati dall’Italia si troveranno intorno a un tavolo per capire come costruire insieme la vittoria. Non è teambuilding, non è neppure aria fritta. Qui c’è l’accelerata che chiede l’allenatore per inseguire, con le parole e non solo con i fatti, l’ambizione di andare a battagliare con la Juventus. Quattro i temi che verranno affrontati, anche se è difficile separarne uno dall’altro. Comunque, in serie: le cessioni da fare il prima possibile. La trattativa Dzeko. La questione Lukaku. Le alternative possibili al belga”.