L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita del derby ed è tornato sul caso Icardi.



“Il terzo derby dopo quello di Genova e Torino? Sono partite che hanno sempre un sapore particolare ovunque lo giochi. Questo è molto importante per la classifica e le motivazioni sono molto forti. L'eliminazione in Champions ha lasciato grande amarezza in tutti, società, tifosi e calciatori, ma c'è da dire che mancavano nove calciatori, anche se non mi piace la cultura dell'alibi. Oggi dobbiamo cancellare quella serata amara e ritrovare serenità. Vogliamo una prestazione importante, al di là di quello che sarà il risultato. Icardi? Merita di rientrare in campo, è un calciatore importante per noi e spero la questione si risolva presto. Perché Icardi non è allo stadio? Sono analisi che ci teniamo per noi e che affronteremo privatamente. Posso solo dire che tutte le componenti in causa sono disposti a trovare una soluzione. Il mio ottimismo nasce dal fatto che le persone intelligenti operino nel buon senso. C'è sempre la speranza di ritrovare un calciatore che ha dato molto all'Inter. Poi ci sono delle regole e porteremo avanti le nostre decisioni”.