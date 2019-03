Intervenuto ai microfoni di Sky, Beppe Marotta ha affrontato solo superficialmente le ultime sul caso Icardi, concentrandosi sulla sfida importante contro il Cagliari.



“Come la società ha recepito la presa di posizione di Icardi? Con un nulla di fatto, si è parlato molto di questo argomento e il nostro focus deve concentrarsi sulla partita di questa sera contro il Cagliari. Se le sue parole segnano una fine definitiva? Sono dinamiche interne, non c’è da ricucire molto perché non si è arrivati a una rottura. Questa non è una rottura. A chi si riferisce Icardi quando parla delle persone che decidono? Dovrei stare qui a parlare per un’ora, adesso vogliamo mettere sul campo la rabbia che segue dalla sfida contro la Fiorentina. Milan e Roma? Ecco parliamo di questo che mi sembra più importante perché il calcio è uno sport di gruppo. La classifica muta, davanti bisogna andare velocemente perché abbiamo le avversarie alle calcagna. Spalletti? Siamo un tutt’uno società e allenatore”.