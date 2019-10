L’Inter ha approvato i dati di bilancio relativi alla stagione 2019-20. Da Palazzo Parigi, in Milano la conferenza stampa di Zhang, Marotta e Antonello, che hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti.



ZHANG: "INNOVATIVI E INTERNAZIONALI" - “Il nostro obiettivo è lo stesso da quando siamo arrivati: costruire una struttura solida che possa competere al top. Oggi la situazione è totalmente diversa rispetto a tre anni fa, l’Inter ha cambiato destino, oggi il club è più innovativo e internazionale, ma dobbiamo prestare ancora maggiore attenzione ai tifosi con le iniziative extra campo. La nostra è un’azienda che coinvolge e 360 gradi le persone e per crescere in maniera organica a lungo termine dovremo attirare quella parte del pubblico che potrebbe allontanarsi dalla squadra. Questa generazione consuma in maniera diversa rispetto a quella precedente e per questo la produzione e la condivisione dei video è fondamentale. Il calcio punta a mercati globali e anche noi come Inter dobbiamo riconoscere l’interesse verso questo sport in altre zone come Asia e America, visto che l’Europa è un mercato saturo. nell’ultimo anno abbiamo raggiunto risultati importanti in campo e fuori e oggi questo club ha più potenza, con risultati riconosciuti a livello sportivo. Abbiamo avviato un progetto di ricostruzione e riprogrammazione, abbiamo assunto talenti e professionisti e abbiamo avuto molti risultati anche sul mercato italiano. Siamo cresciuti in organico, eravamo 150 nel 2016 e adesso siamo quasi 700. Abbiamo professionisti che arrivano da ogni parte del mondo. I risultati portivi sono il prodotto più importante per i nostri tifosi. Siamo arrivati per la seconda volta in champions e questa è la dimostrazione che stiamo andando nella giusta direzione, dato che mancavamo da 8 anni. Abbiamo giocato partite bellissime contro Tottenham e Barcellona, dando soddisfazioni ai nostri tifosi. Per quanto riguarda le giovanili siamo tra i migliori al mondo e contribuiamo a rinforzare le nazionali. La nostra squadra femminile ha debuttato in B ed è stata promossa in A e la rinforzeremo ulteriormente. Abbiamo anche scelto uno dei migliori allenatori come Antonio Conte, che ha l’ambizione di continuare a vincere ai massimi livelli. Abbiamo svolto la campagna acquisti più importante da 100 anni, non solo giovani ma anche grandi talenti. Il ritorno di Oriali è cruciale per la realizzazione dei progetti.



ZHANG: "COLMEREMO IL GAP CON LA JUVE" - “L’anno scorso abbiamo raggiunto un record nei ricavi che ci ha portato a un aumento del 20 % con 417 milioni. Rimane ancora un gap tra noi e i club leader ma vogliamo colmarlo in questa stagione e ci dedicheremo a pieno su questo. Il nostro team commerciale continuerà a ricercare partner forti. Vorrei ancora una volta sottolineare come la nostra uscita dal settlement sia stato un gran risultato. Non lavoriamo per il breve termine ma per il lungo termine. I progetti ci sono, stiamo rinnovando il centro di allenamento con l’intenzione di aiutare la nostra squadra con strutture a livello di un club ai vertici. Abbiamo anche inaugurato la nuova sede nella zona di Porta Nuova. Abbiamo anche presentato alla città la proposta per un nuovo stadio che possa essere di beneficio per i club e per il comune. Abbiamo anche conseguito il record di 62 mila presenze di medi a alle partite dell’inter. Dato che ci ha reso primi in Europa. Siamo passati dal 13esimo al 5 posto come valore del marchio. Abbiamo 120 milioni di tifosi in Cina, una crescita di 40%. In Cina siamo il club più conosciuto sulle piattaforme social e rappresentiamo lo stile e la cultura italiana. L’avvio di stagione è stato entusiasmante ma chiediamo pazienza per la ricerca del successo, che non si crea in un giorno. Crediamo che stiamo realizzando la struttura per un club di successo”.



MAROTTA: "CONTE IL LEADER CHE CI PORTERÀ AL SUCCESSO" - “Nello sport non devono esserci limiti ma bisogna guardare avanti con ottimismo. L’obiettivo stagionale era creare basi solide che possano poi condurre alla vittoria. Serviva cultura del lavoro, senso di appartenenza, coraggio e sacrificio, tutti valori che abbiamo ricercato in un leader come Conte. Uno che ama molto più di noi il proprio lavoro e che non sa accontentarsi. Sono venuti meno alcuni giocatori e l’allenatore è in difficoltà, noi lo sappiamo che è un momento di emergenza e che possiamo crescere ancora. Quindi guarderemo al mercato di gennaio con grande ottimismo, pronti a cogliere opportunità che il mercato offre. Il nostro è un percorso che ci dà soddisfazione, adesso vogliamo alzare l’asticella con campioni affermati e giovani emergenti. Il nostro settore giovanile è tra i migliori in Europa e l’esordio di Esposito lo dimostra. Il sogno è quello di portare sempre di più in prima squadra giovani dal settore giovanile. Alzare l’asticella significa avere obiettivi ambiziosi, voglia di migliorare con passione e sacrificio. Il mercato non è la panacea ai mali, il mercato di gennaio è arido e noi non dobbiamo colmare errori ma dovremo avere l’obbligo di sfruttare delle opportunità. Stiamo patendo infortuni, ma non siamo in attesa del mercato. Siamo però ottimisti nei recuperi, sono queste le importanti attese che abbiamo. Noi vogliamo vincere da subito, ma capendo la forza dei nostri avversari. La vittoria è un imperativo d’obbligo ma non bisogna creare illusioni da giustificare. Abbiamo una proprietà forte che ci ha dettato l’indirizzo dall’inizio, che è quello di tornare a vincere, ma nello sport bisogna programmare. Ci vuole una doverosa pazienza, ma non infinita“.