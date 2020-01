L'Inter pensare a Sandro Tonali per rispondere alla Juve. Secondo il quotidiano Brescia Oggi, Beppe Marotta, ad sport nerazzurro, sta preparando un’offerta difficile da rifiutare per il presidente delle rondinelle Massimo Cellino, allo scopo anche di anticipare la nutrita concorrenza italiana ed estera. L’Inter potrebbe acquistare il cartellino di Tonali adesso, permettendogli di chiudere la stagione al Brescia in prestito.