Il pareggio di ieri contro il Sassuolo hanno regalato a Marotta una certezza: se l'Inter vuole agganciare la Juventus, avrà il suo bel da fare in ambito mercato. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Handanovic e compagni, che avevano bisogno di una vittoria per non far scappare la Juventus corsara a Bologna: il mezzo passo falso di ieri li ha riportati a -8 dalla vetta e soprattutto ha fatto passare in secondo piano il calendario favorevole delle prossime giornate. L'ad Marotta e gli altri dirigenti hanno lasciato San Siro sconsolati e consapevoli che per lottare per lo scudetto c'è ancora molto da fare (sul mercato) e che troppi giocatori a certi livelli faticano”.