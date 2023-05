"L'Inter ha l'obbligo da partecipare da protagonista in ogni competizione, teniamo molto alla Coppa Italia e vogliamo alzare la coppa contro un avversario di tutto rispetto". Ha le idee chiare Beppe Marotta, ad dell'Inter, a pochi minuti dal fischio d'inizio della finalissima di Coppa Italia con la Fiorentina: "Quale errore non fare? Ci vuole determinazione e concentrazione, non facile da fare in questo momento con tutti questi appuntamenti. Bisogna evitare di pensare ad Istanbul. Ci penseremo dopo a questo sogno divenuto realtà".



Su Handanovic e Darmian

La situazione di Darmian è rara, è nato e cresciuto a 10 km dalla Pinetina. Lui è il profilo di giocatore arrivato gratis che risponde sempre presente. Può rimanere sempre con noi. Handanovic è un esempio di professionista, è giusto che stasera giochi. Se lo merita dopo questa stagione"



Inzaghi è più bravo nei momenti di difficoltà o quando le cose funzionano?

"Direi in entrambe, ci sono entrambe le cose in questa stagione. L’alleantore deve essere il leader e la società deve supportarlo per risolvere i momenti critici Il fatto che nei momenti critici ci sia pressione e dibattito interno forte è normale: lo si fa bene per il bene del club"