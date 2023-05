A poche ore dal fischio d'inizio di Inter-Milan,amministratore delegato dei nerazzurri, si presenta davanti alle telecamere di Sport Mediaset per commentare l'Euroderby ormai alle porte che vale una finale di Champions League: ", ne avevamo bisogno. Credo che sia un valore aggiunto per tutto quello che la storia ha raccontato nelle nostre gesta"."Inutile andare sul passato, siamo concentrati su un presente bellissimo. È una pagina indimenticabile, siamo qua per essere protagonisti e per sognare qualcosa di straordinario"."Inutile fare pretattica, bisogna avere concentrazione, determinazione, intelligenza. Abbiamo contro un avversario arrabbiato, noi dobbiamo essere bravi nel saperlo affrontare"."Questa è una stagione atipica, di mezzo c'è stata la parentesi del Mondiale con tanti giocatori nostri coinvolti che volevano partecipare. Ci è servito da lezione per adeguarci a queste situazioni qualora dovesse ricapitare. Oggi stiamo fisicamente e tecnicamente bene, quindi siamo ottimisti"."Non mi voglio addentrare più di tanto, ma ho visto la squadra concentrata. Le considerazioni che fate saranno state oggetto di riflessione da parte dell'allenatore".A Sky Sport ha proseguito.“Il nostro allenatore è molto bravo, ha studiato benissimo la partita. Saprà creare gli atteggiamenti giusti”.“È la manifestazione più importante nello scenario calcistico mondiale. Un derby nel derby è qualcosa di magico ed indimenticabile. La squadra è composta da tanti giocatori maturi, che hanno giocato in grandi club. Sono ottimista. C’è un avversario che ha il dente avvelenato, dobbiamo essere rispettosi ma sicuri di noi stessi”.“Per tutti noi e per il mondo Inter è il coronamento di un quadriennio. È un sogno oggi, in questo momento dobbiamo avere l’approccio giusto, sapendo che andrà giocata con grande intensità”.“Ci sono stati piccoli problemi di ordine pubblico, nella tabella di marcia eravamo di anticipo e siamo arrivati negli spogliatoi con tre minuti di ritardo. Quindi niente di negativo”.