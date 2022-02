Nel Matchday Programme alla vigilia della partita contro il Liverpool, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida di Champions.



“Forse è il peggior avversario possibile, però non dimentico il Chelsea degli ottavi di finale nel 2010. Ricordo che, quando li avevamo incontrati in un’amichevole a Pasadena, avevo pensato dentro di me: Ma come facciamo a battere questi?. Erano di un’altra categoria. Invece, poi, agli ottavi passammo noi! Non è un’impresa facile, ma se va bene può essere una spinta fondamentale”.