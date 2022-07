Il mercato dell'Inter si muove in difesa. A prescindere dal futuro di Skriniar, i dirigenti nerazzurri stanno seguendo un paio di nomi futuribili. Demiral su tutti, mentre si continua a trattare con l'Atalanta per la cessione di Pinamonti: le cifre sono piuttosto simili, visti i 20 milioni chiesti da Marotta e Ausilio alla Dea e i 20 milioni per il riscatto atalantino del turco.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sono in risalita pure le quotazioni di Milenkovic, 24enne della Fiorentina. Il prezzo è di 15 milioni, ma qui c'è una variante in più: si rischia una nuova collisione con la Juventus. Per mantenere (e stavolta conservare) il vantaggio, sono aumentati i contatti, anche di recente, con gli agenti del serbo.