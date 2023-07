Con André Onana sempre più vicino al Manchester United, l'Inter cerca due portieri sul mercato. Marotta e Ausilio continuano a parlare con il Bayern Monaco per lo svizzero Yann Sommer, che ha una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Poi nel mirino dei nerazzurri c'è il giovane ucraino Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk, mentre come terzo torna alla base Raffaele Di Gennaro.



Intanto sono rientrati dal prestiti anche Ionut Radu e Filip Stankovic, entrambi in attesa di una nuova destinazione.