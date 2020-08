Lionel Messi e l'Inter, la Gazzetta dello Sport continua a raccontare retroscena del sogno nerazzurro. Steven Zhang, oltre ad aver contattato l'entourage dell'argentino, ha parlato anche con il presidente Bartomeu a margine di una riunione dell'Eca. L'affare, secondo la rosea, si può fare solo in un caso, cioè con la Pulga che decide di non rinnovare e liberarsi dal club blaugrana: l'Inter, poi, sarebbe disposta a investire 50 milioni di euro netti all'anno, per 4 anni, al 10 del Barça.