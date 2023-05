Sarà Clement Turpin ad arbitrare la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan in programma martedì alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Ad assistere il 40enne francese ci saranno i connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages. Quarto ufficiale sarà Stephanie Frappart mentre Var e Assistente Video saranno Jerome Brisard e Benoit Millot.



PRECEDENTI - La designazione di Turpin non fa stare tranquilla l'Inter che pure parte dal 2-0 ottenuto all'andata. Nei quattro precedenti, infatti, sono arrivate ben tre sconfitte e un solo successo. L'unica urrà è arrivato nel match contro il Tottenham della fase a gironi della Champions League 2018-19, quello deciso dal gol nel finale di Vecino. Il primo incrocio con Turpin fu il ko in casa 2-0 nei preliminari di Europa League 2012-13 contro l'Hajduk Spalato, mentre le altre due sconfitte sono arrivate nel girone Champions 2020-21 contro il Real Madrid (3-2) e in quello di quest'anno con il Bayern Monaco (2-0). Neanche il Milan però può stare sereno. Nessun successo quando ha incrociato il 40enne fischietto francese. È accaduto tre volte: la prima nell'andata degli ottavi di Europa League 2017-18 contro l'Arsenal (sconfitta per 2-0), la seconda nella fase a gironi della Champions League della scorsa stagione contro il Porto (1-1), mentre l'ultima è lo 0-0 nel ritorno degli ottavi di quest'anno contro il Tottenham che è comunque valso il pass per i quarti.