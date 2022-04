Il Milan ha in mano Origi e l'Inter punta Dybala, ma i due club meneghini si contendono un altro attaccante. Secondo la Gazzetta dello Sport, Marotta è in vantaggio per Scamacca, ma Maldini prova a inserirsi nella trattativa. Dopo Pasqua è in programma un incontro tra i dirigenti rossoneri e quelli del Sassuolo, che chiedono 45 milioni di euro più bonus.



Il Milan può offrire delle contropartite tecniche tra Lorenzo Colombo (ora in prestito alla Spal), Daniel Maldini e Marco Brescianini (ora al Monza) oltre al goleador della primavera Marco Nasti. Intanto Scamacca ha appena rinnovato il contratto fino al 2026 con uno stipendio da 800 mila euro netti, Inter e Milan sono pronti a riconoscergli un aumento sino a 2 milioni netti più bonus.