Un altro sassolino dalla scarpa. Quello che si è tolto Calhanoglu, che dopo le dichiarazioni post Supercoppa ("Il karma torna, oggi avevamo fame. Devono rispettarci e rispettare il 3-0. Oggi li abbiamo mangiati, con questo 3-0 li abbiamo mandati a casa velocemente")E' successo al minuto 34, poco dopo l'episodio che ha deciso il match: il centrocampista turco, prima di battere l'angolo per la testa vincente di Lautaro, viene subissato di fischi di insulti, dopo il gol del Toro. Quello di ieri per il turco è stato in quinto assist stagionale, il quarto in campionato.