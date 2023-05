Saràad arbitrare la semifinale di ritorno ditrain programma martedì alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Ad assistere il 40enne francese ci saranno i connazionali. Quarto ufficiale saràmentre Var e Assistente Video saranno24' - Dimarco steso da Calabria che entra in ritardo; l'esterno rimane a terra dolorante, ancora nessun giallo per Turpin che sembra voler fischiare all'inglese.19' - Lautaro cambia passo e semina Tonali, che rinviene ma lo stende: fallo, ma nessuna ammonizione. L'argentino protesta invano.11' -rimane a terra dopo un contrasto con Theo Hernandez, sul proseguimento dell'azione Tonali serve Brahim Diaz che per poco non segna; alla parata di Onana, tutta l'Inter circonda l'arbitro per lamentarsi del mancato fischio. In precedenza Inzaghi si era lamentato dei primi interventi del francese, tutti pro Milan in situazioni non rilevanti per la moviola.La designazione di Turpin non fa stare tranquilla l'Inter che pure parte dal 2-0 ottenuto all'andata. Nei quattro precedenti, infatti, sono arrivate ben tre sconfitte e un solo successo. L'unica urrà è arrivato nel match contro il Tottenham della fase a gironi della Champions League 2018-19, quello deciso dal gol nel finale di Vecino. Il primo incrocio con Turpin fu il ko in casa 2-0 nei preliminari di Europa League 2012-13 contro l'Hajduk Spalato, mentre le altre due sconfitte sono arrivate nel girone Champions 2020-21 contro il Real Madrid (3-2) e in quello di quest'anno con il Bayern Monaco (2-0). Neanche il Milan però può stare sereno. Nessun successo quando ha incrociato il 40enne fischietto francese. È accaduto tre volte: la prima nell'andata degli ottavi di Europa League 2017-18 contro l'Arsenal (sconfitta per 2-0), la seconda nella fase a gironi della Champions League della scorsa stagione contro il Porto (1-1), mentre l'ultima è lo 0-0 nel ritorno degli ottavi di quest'anno contro il Tottenham che è comunque valso il pass per i quarti.