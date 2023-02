Ancora una volta di fronte, per la terza volta in questa stagione. Domenica sera 5 febbraio, alle 20:45, ancora una stracittadina in quel di Milano dovesi contenderanno le ultime speranze di poter tener ancora vivo il sogno scudetto. Un sogno che solo la matematica non fa accantonare ma i quindici punti di ritardo dai campioni in carica del Milan dalla capolista Napoli ed i tredici dei nerazzurri appaiono realisticamente uno svantaggio difficile da recuperare. Più realisticamente si può parlare di spareggio Champions tra due squadre che hanno le carte in regola per assicurarsi uno dei cinque posti disponibili per disputare la prossima massima competizione europea per club. Tornano a riaffrontarsi all’indomani della finalissima della Supercoppa dello scorso 18 gennaio scorso quando i ragazzi di Simone Inzaghi si assicurano il trofeo dopo un perentorio 3 a 0 grazie ai gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. Per la cronaca in campionato all’andata fu gara combattuta ma ebbero la meglio i campioni d’Italia in carica che se la aggiudicarono grazie ai due decisivi gol di Rafael Leão e dell’immancabile Giroud che ribaltarono le sorti della partita dopo l’iniziale gol di Brozovic al 21° e l’inutile rete di Džeko al 67°.Questa volta per i betting analyst di BetFlag è l’Inter la formazione favorita e propone sulla lavagna l’1 nerazzurro a 1,97, ben distante dal 2 rossonero a 3,80 e con l’X che moltiplica per 3,50. Tra i marcatori è Lukaku il primo indiziato a firmare un gol offerto a 2,58, con a seguire Džeko a 2,85 e con il milanista Giroud a 3,45.