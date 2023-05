Tra Gerry Cardinale e Steven Zhang continua il gelo. Secondo Tuttosport, da quando il proprietario di RedBird è diventato il numero uno rossonero, i due non si sono mai parlati né in pubblico né si segnalano telefonate.



Anche oggi non si terrà il consueto pranzo UEFA tra le dirigenze di Inter e Milan, per volontà dei rossoneri che hanno abbandonato da un paio di stagioni questa tradizione. La freddezza nei rapporti potrebbe essere riconducibile alle diverse scelte fatte dai due sulla questione stadio.