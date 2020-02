Nicola Savino, conduttore radiofonico e televisivo, tifoso dell'Inter, parla in vista del derby a Tuttosport: "Sulla carta non c'è partita, ma non si gioca con la carta. Il derby non rispetta sempre i pronostici. Lautaro? Purtroppo sarà il grande assente, è un vero peccato che non possa giocare questa partita. Ci avrebbe fatto davvero molto comodo. Domenica si è visto che senza di lui si fa molta fatica".



SULL'ALTERNATIVA - "Ho visto bene Sanchez, speriamo in bene, che si possa sbloccare e tornare El Niño Maravilla. Il ragazzino è ancora un pochino acerbo, sotto porta si emoziona. Io spero che qualcuno la butti dentro è troppo importante vincere...".



SU ICARDI - "Se l’Inter è arrivata a mandarlo via a Parigi un motivo ci sarà. Da tifoso sono contento di come stanno andando le cose, sono contento di Lukaku, di quanto sta segnando".