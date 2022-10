L'Inter si sta muovendo per definire le gare amichevoli da disputare durante il Mondiale in Qatar con i giocatori non coinvolti: il primo periodo dovrebbe essere trascorso a Malta, che ha superato altre ipotesi come per esempio l'Arabia Saudita. Nell'Isola si dovrebbero giocare un paio di partite, poi il calendario prevede altri tre test, ancora da confermare, contro il Betis a Siviglia il 16 dicembre, contro la Reggina al Granillo il 22 (sfida tra i fratelli Inzaghi) e contro il Sassuolo al Mapei il 28.