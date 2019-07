Joao Miranda vuole tornare in Brasile. A dichiararlo è lo stesso difensore brasiliano, che alla Gazeta do Povo ha aperto all’addio all’Inter: “Un mio ritorno al Coritibia? Faccio il tifo per loro, spero che possano tornare quanto prima nella massima divisione. Vedere questo club far parte della Serie A brasiliana è tutto ciò che desidero. Ho molto affetto per questa squadra, non nascondo che mi piacerebbe tornare per fare una stagione. La mia idea è quella di tornare in Brasile da qui a un paio di anni. Sono andato via molto giovane, ho giocato solo un anno nella Coxa e ne vorrei fare un altro. Loro mi hanno fatto crescere come giocatore, per il rispetto e la gratitudine che ho nei loro confronti mi piacerebbe aiutarli a ritornare tra i grandi. Il mio futuro? Stiamo contrattando, vediamo cosa succede. Dipende da molte cose. Vediamo cosa accadrà la prossima settimana”.